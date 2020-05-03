تيغالي لـ "البيان الرياضي": الوحدة طالبني بالبحث عن ناد آخر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد سيباستيان تيغالي مهاجم والهداف التاريخي لنادي الوحدة أن علاقته مع العنابي انتهت رسمياً بعدما رفض النادي التجديد له، مشيراً إلى أن النادي أخبره رسمياً بالبحث عن ناد آخر بعدما لم يتوصلا إلى اتفاق على التجديد.

وقال تيغالي لـ "البيان الرياضي": النادي أخبرني بالبحث عن ناد آخر لأن النادي لن يدفع لي حتى نفس قيمة العرض الذي عرضوه للتجديد قبل شهرين".

وأضاف:" قبل شهرين عرض علي النادي التجديد ولكن لم يتم التوصل لاتفاق ولكن خلال اليومين الماضيين النادي أخبرني بالمستجدات بأنه علي البحث عن نادي آخر لأن النادي لا يرغب في دفع حتى نفس المبلغ الذي قدمه في العرض الأخير".

وتابع:" سأظل هنا في الإمارات ولن أسافر حالياً لأعرف ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، وسأنتظر العروض التي أتلقاها لتحديد وجهتي المقبلة".

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