«رامز مجنون رسمي» خطر داهم على لاعبي الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

حذر الدكتور عمرو صلاح الدين أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب في دبي، من خطورة ما يتعرض له لاعبو كرة القدم، ضيوف حلقات برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال في شهر رمضان، مشيراً إلى أن هذه «المقالب» قد تعرضهم للإصابة بالرباط الصليبي، خصوصاً خلال السقوط المفاجئ في بئر المياه، إضافة إلى تمزق العضلة الخلفية أو الضامة، عند السقوط من درج الاستديو، بفعل اندفاع المياه بقوة والمصحوبة برغوة، أو قد يؤدي ذلك لتعرض العمود الفقري للإصابة، ما يؤثر على مستقبل اللاعبين المشاركين في مثل تلك البرامج.

وأبدى الدكتور عمرو صلاح الدين استغرابه من مشاركة نجوم محترفين في أكبر الأندية المصرية مثل الزمالك والأهلي في مثل تلك البرامج، التي تعرضهم للإصابة، والابتعاد عن الملاعب، وقال أتعجب من موافقة الأندية على مشاركة لاعبيها بحجة أنها تنال جزءاً من الأموال الطائلة، التي يتم صرفها للنجوم مقابل المشاركة، وتساءل عمن يتحمل مسؤولية تعرض اللاعبين للإصابة .

القيمة السوقية

ومن جانبه، انتقد كامل محمد كامل المدرب في أكاديمية كواترو لكرة القدم، مشاركة نجوم الكرة في مثل تلك البرامج، التي تعتبر مصدر خطورة لهم لتعرضهم للإصابات، وقال: لن أتحدث عن البرنامج الذي ينال نقداً شديداً من الشارع المصري، ولكن سأتحدث عن خطورة مشاركة لاعبي كرة القدم في مثل تلك البرامج، لأن لاعب الكرة ليس ملك نفسه، بل ناديه والمنظومة الكروية، وهو الحلقة الأهم في المنظومة، لذلك يجب أن يحافظ على نفسه معافى سليماً ، وأضاف كامل: برنامج رامز الذي شاهدنا خلاله حتى الآن مشاركة لاعبي الأهلي علي معلول ومحمود كهربا، فيه خطورة كبيرة على اللاعبين، حيث يتعرض اللاعب للإصابة، التي تحرمه من اللعب لفترات لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وربما تزيد على ذلك بكثير وفق حجم الإصابة، وقال كامل محمد: اللاعب له قيمة سوقية في سوق اللاعبين وفق تعاقده مع ناديه، بالتالي لو تعرض للإصابة خلال مثل هذه البرامج، فإن الضرر الرئيسي سيقع على النادي، والمصيبة الكبرى أن يكون النادي على علم بذلك، وكل ذلك مقابل أن يتقاضى من اللاعب مبلغاً مادياً معيناً، على الرغم أن هذا الأمر، يعرض اللاعب نفسه لهبوط قيمته السوقية نتيجة تعرضه للإصابة، والغياب عن الملاعب لفترات قد تطول، وقال هل يمكن أن يكون المقابل المادي الكبير دافعاً للاعب بأن يشارك في هذه البرامج، مع أن اللاعب يتقاضى راتباً من النادي.

مكانة اللاعب

وأشار كامل محمد إلى أن لوائح الأندية تقول "إذا مارس اللاعب أي نشاط خارج النادي فإنه يعاقب، فما بالك بمشاركة في برنامج يحفل بالعديد من المخاطر، كما أن مشاركة اللاعب في مثل هذه البرامج يعرضه للمهانة، ما يؤثر على مكانته بين جمهور النادي ومحبيه، حيث تظهر البرامج اللاعب بشكل لا يرضاه الجمهور وولاء اللاعبين الصغار، الذين يعتبرون اللاعب النجم قدوة لهم وهم يشاهدونه بهذا المنظر أو يتلفظ بألفاظ مسيئة.

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