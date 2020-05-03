الآسيوي يرشح خالد عيسى للقب أفضل حارس في دوري الأبطال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بعدما اختارت الجماهير خالد عيسى حارس العين والمنتخب الوطني الأول، ليكون أسطورة الكرة الإماراتية في تاريخ دوري أبطال آسيا، اختاره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليكون أحد المتنافسين على لقب الحارس الأفضل في النسخ الأربع الأخيرة من البطولة القارية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن الحراس الخمسة المرشحين تم اختيارهم بعد الرجوع إلى إحصائيات كل بطولة، والتي أبرزت أداء الحراس المميزين، وأن التصويت مستمر أمام الجماهير حتى يوم السبت المقبل، وفي نهاية التصويت للاعب الأبرز في كل مركز، سيتم تحديد التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور في نهاية مايو الجاري.

ووضع الاتحاد القاري، خالد عيسى، في صدارة الحراس المرشحين، بعدما لعب 14 مباراة، وسكنت شباكه 13 هدف، وخرج بشباك خالية في 5 مباريات، وتصدى 18 مرة للكرة، و17 مرة التقط الكرة، بنسبة تصدي 70.5%.

وأشار الاتحاد إلى أنه في نسخة عام 2016 من دوري أبطال آسيا، نجح نادي العين في العودة إلى الدور النهائي للمرة الأولى منذ عام 2005، وفي الوقت الذي نال فيه صانع الألعاب عمر عبد الرحمن كل التقدير بسبب المستويات الرائعة التي قدمها، إلا أن حارس المرمى خالد عيسى لعب دوراً مهماً أيضاً، من خلال إيقاف هجمات الفرق المنافسة.

وألمح أيضاً، أنه بالنظر إلى الإحصائيات، فإن خالد عيسى، حصل على الصدارة في عدة جوانب، وقد كان له دور كبير في التغلب على زوباهان ولوكوموتيف خلال الأدوار الإقصائية، بعدما تلقى هدفاً واحداً فقط في 4 مباريات، وهو المرشح الوحيد في هذه القائمة الذي استمر في البطولة حتى الأدوار النهائية.

ويتنافس مع خالد عيسى كل من محمد راشد مزهري حارس زوباهان، وايغناتي نستيروف حارس لوكوموتيف، وشوساكو نيشيكاوا حارس أوراوا ريد دايموندز، وفيدران جانجيتوفيتش حارس سيدني.

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