«أبوناموس» يتحدى «كورونا» من البيت

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

نجح أحمد شحدة «أبوناموس» مهاجم بني ياس في الانتصار على «كورونا» بالتدريبات المنزلية، التي خفض عبرها وزنه قرابة كيلوجرامين، مبدداً مخاوف مدربه الألماني شايفر من زيادة وزن لاعبيه، بعد توقف فترة التدريبات الجماعية، بسبب الجائحة العالمية.

وحظي «أبوناموس» بدعم من والده وأشقائه، الذين شاركوه التدريبات للاستفادة البدنية بجانب تشجيعه على تمارينه الفردية اليومية، التي تصل إلى 100 دقيقة يومياً، مع تنفيذه تمارين خاصة في الرمال بالقرب من منزله.

وبجانب نجاحه في تخفيض وزنه فإن «أبوناموس» تحول إلى مدرب، مبيناً أن الجائحة علمته أن يعتمد على نفسه في التمارين، وأن يكون مدرباً لنفسه، مؤكداً أنه يواصل عمله يومياً بكل حماس، وأنه جاهز اليوم قبل الغد للمشاركة في المباريات.

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