«%42.5: ديربي» النصر والوصل الأقوى

المصدر: دبي- عزالدين جادالله

اتفق 42.5% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، عبر الموقع الإلكتروني والحساب الرسمي للجريدة على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «ديربي» النصر والوصل هو الأقوى على صعيد لقاءات «الديربي» في دوري الخليج العربي، في مقابل 33.5% أكدوا أن «ديربي» شباب الأهلي والنصر هو الأقوى، وأشار 24% إلى أن لقاءات الجزيرة والوحدة هي «الديربي» الأقوى إماراتياً.

وناقشت «البيان» الموضوع عبر سؤال مفاده: ما الديربي الإماراتي الأقوى؟

وفي التفاصيل اتفق 48% من المشاركين على الموقع الإلكتروني أن «ديربي» شباب الأهلي والنصر هو الأقوى، مقابل 29% من الأصوات ذهبت لصالح مواجهات النصر والوصل، و23% لصالح الجزيرة والوحدة.

وفي «تويتر» ذهب 19% من الأصوات لصالح «ديربي» شباب الأهلي والنصر، مقابل 56% للقاءات النصر والوصل، و25% للجزيرة والوحدة.

وأكد فاروق عبد الرحمن نجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل السابق أن للقاءات «الديربي» حسابات مختلفة، لا تخضع للترتيب والنقاط في جدول الدوري ؛ وقال: نجد فريقاً في القمة يواجه جاره، الذي يحتل المركز الخامس أو السادس، إلا أن النصر قد يكون حليفاً لصاحب المركز المتأخر، لأن اللقاء دائماً يكون مدفوعاً بالحماس الجماهيري، والرغبة الكبيرة في الفوز بحافز من الجمهور، الذي يرغب في أن يحقق فريقه الفوز بغض النظر عن الترتيب.

وقال: هذا هو حال «ديربيات» العالم، وليس في الإمارات فحسب؛ كما أن الحضور الجماهيري الذي يميز لقاءات «الديربي»، يعطي دفعة كبيرة للاعبين، لتقديم كل ما لديهم.

وأضاف: تتميز مباريات «الديربي» بالقوة وتختلف عن اللقاءات الأخرى، نظراً لقرب المسافة الجغرافية بين الناديين والتقارب الجماهيري، الذي يخلق حالة من التنافس والرغبة في تحقيق الفوز، ورغم هذه الحماسة إلا أننا نشهد تشجيعاً حضارياً وصداقة بين الجماهير في معظم مباريات الديربي.

وتابع: من اللقاءات التي تتسم بالقوة بالدوري العين مع الوحدة،والعين مع الجزيرة، وأيضاً الوصل مع النصر، والوصل مع شباب الأهلي في فترة سابقة وحاليا معظم النجوم في العين والجزيرة، لذا لقاءات «الديربي» التي يكون فيها العين والجزيرة طرفاً تكون قوية. وقال: أحرص على متابعة مباريات الديربي في دورينا، وفي الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، حيث نحظى بمتعة كبيرة ومن الديربيات العالمية، التي أحرص على متابعتها ريال مدريد مع برشلونة، وعربياً النصر مع الهلال السعوديين.

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