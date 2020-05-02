سانتياغو: الإمارات بلد الأمن والأمان

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

وصف البرازيلي سانتياغو محترف وهداف دبا الحصن، دولة الإمارات ببلد الأمن والأمان بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة لمواجهة فيروس «كورونا» ومنعه من الانتشار.

وشكر اللاعب، خط الدفاع الأول على الجهد المقدر الذي يقومون به في سبيل حماية المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وقال: لا أنسى الإشادة بجهود مجلس إدارة نادي دبا الحصن على ما يقدمه للاعبين من دعم وتحفيز، ونحن كمحترفين لا نرى أنفسنا غرباء في الإمارات.

وعبر سانتياغو عن سعادته باستئناف مباريات الموسم في أغسطس معرباً عن أمله مواصلة فريقه مشوار النتائج المتميزة لتحقيق حلم الصعود لدوري الخليج العربي.

وعن حملة «خلك بالبيت» أكد سانتياغو التزامه بالبقاء بالمنزل، لافتاً إلى أن الحملة أتاحت له قضاء وقت أطول مع أطفاله عكس ما كان يحدث سابقاً، مؤكداً تواصله المستمر مع عائلته في البرازيل.

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