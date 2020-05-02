ثلاثي الدوري اليوناني تحت أنظار أنديتنا

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

أصبح نجوم الدوري اليوناني تحت أنظار أنديتنا، ورصدت الصحف اليونانية، عروضاً من أندية إماراتية، لثلاثة لاعبين بالدوري اليوناني، هم النيجيري براون ايدي «31 عاماً»، لاعب آريس سالونيك، وسيكون متاحاً في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي، وسبق له الاحتراف في دينامو كييف وأولمبياكوس وتيانجين تيدا ومالقة، واليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس «فيتفا» لاعب آريس سالونيك، واللاعب السابق في صفوف أولمبياكوس وجنوة، والأهلي السعودي.

واليوناني بيتروس ماندالوس «28 عاماً»، قائد آيك أثينا، ويتنافس على التعاقد معه، ناد إماراتي، وناديان تركيان، ولم يسبق له اللعب سوى لنادي سكودا زانثي، قبل الانتقال إلى ناديه الحالي في 2014.

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