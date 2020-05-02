شباب الأهلي يفاوض كارلوس إدواردو مجدداً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعاد نادي شباب الأهلي، فتح ملف المفاوضات مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو «30 عاماً»، نجم الهلال السعودي، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، حسب ما أشارت صحيفة سعودية.

والجديد في المفاوضات أن التعاقد سيكون صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد إدواردو مع الهلال بختام الموسم الحالي، وكانت المفاوضات السابقة تعثرت، لعدم الاتفاق على القيمة المالية للصفقة.

والجدير بالذكر، أنه يوجد توجه لدى شباب الأهلي، بعدم التجديد مع لاعبيه البرازيلي لوفانور، والسويسري مارياني، بنهاية عقديهما الصيف المقبل، والأرجنتيني كاراتابيا، بنهاية فترة الإعارة.

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