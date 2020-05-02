الاتحاد الآسيوي يستعيد ذكريات كأس آسيا في الإمارات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خصص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقريراً اليوم، تضمن أجمل الصور التي التقطتها عدسات الكاميرا في ملاعب كرة القدم خلال نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، وطالب جماهير الكرة الآسيوية باختيار الصورة الأجمل عبر التصويت على الموقع الالكتروني للاتحاد القاري.

ومن ضمن اللقطات المختارة، لقطة تجمع للاعبي منتخبنا الوطني الأول في وقفة تشجيع قبل مباراتهم أمام تايلاند في ختم دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وسجل هدف منتخبنا علي مبخوت بالدقيقة 7، ليتصدر "الأبيض" ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من تايلاند والبحرين بالمركزين الثاني والثالث، ونقطتين عن الهند بالمركز الرابع الأخير، قبل أن يودع منتخبنا البطولة من الدور نصف النهائي.

وتضمنت اللقطات المختارة أيضاً، افتتاح النسخة الأكبر والأقوى والأفضل، كما وصفها الاتحاد الآسيوي، والذي جرى على ملعب ستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وبمشاركة قياسية وصلت إلى 24 منتخب آسيوي تنافس من أجل الفوز باللقب، إلى جانب لقطة للجماهير اليابانية تشجع فريقها في المباراة النهائية.

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