أبوبكر تراولي: افتقدت زيارة "دبي مول"

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أكد الغامبي أبوبكر ستيف تراولي محترف عجمان المعار من الشباب السعودي هذا الموسم، أنه افتقد كثيراً زيارة "دبي مول" خلال الأيام الماضية لكونه المكان الذي يقضي فيه كل وقت فراغه ويتناول فيه بعض الوجبات والتسوق، وكشف تراولي عن تسجيله هدفاً تحدثت عنه معظم فضائيات العالم قبل 5 سنوات لم يسجل مثله رونالدو أو ميسي.



ووصف تراولي الفترة الحالية التي تأثر فيها العالم أجمع بـ "جائحة كورونا" بإنها فترة صعبة، وقال في حوار مصور بثه موقع رابطة المحترفين، أقضى معظم الوقت حالياً في المنزل، أتحدث إلى أفراد عائلتي كل يوم عبر الهاتف لأطمأن عليهم وأتأكد انهم جميعا بخير، أحافظ على لياقتي بقدر المستطاع بالتدريب في المنزل والمتابعة عبر الإنترنت للتمارين مع مدرب لياقة بدنية يعيش في المانيا.



وأضاف: البقاء في المنزل اصبح مملاً بعض الشيء وأرغب في الذهاب الى دبي مول، حينما كانت الظروف طبيعية قبل "جائحة كورونا" كنت استغل العطلة الاسبوعية لزيارة "دبي مول" مع عائلتي للتسوق وتناول بعض الوجبات بشكل منتظم، للأسف افتقدت هذا البرنامج في الايام الماضية.



وقال تراولي: بعد زوال هذه الظروف الصعبة، اتمنى ان يكون أول مكان اسافر له، حيث يتواجد والدي ووالدتي فقد استقت لهما، خاصة والدتي لأنني قريب منها للغاية والفترة الحالية هي الاطول التي لم اراهما فيها طوال حياتي، كان من المفترض ان تأتي والدتي للإمارات قبل نهاية الموسم، لكن ظروف "كورونا" حالت دون سفرها وحضورها للامارات، لذلك عندما تعود الامور لطبيعتها سوف استقل أول طائرة لبلدي للذهاب لرؤية والدي ووالدتي.



ليس من عادتي الخروج كثيرا عندما يكون لدي تدريبات، وأغلب وقت فراغي من التمارين اقضيه في دبي مول واحيانا أذهب لشاطيء الجميرا لأن زوجتي تحب ذلك، ليس لدي أصدقاء كثيرين في الامارات، لذلك يكون برنامجي محدود في أوقات الفراغ واحياناً اخرج مع زملائي في الفريق مثل سبستيان سياني وحامد دومبيا ولكن يبقى دبي مول هو المكان المفضل لي.



عندما أمارس هواية لعبة "فيفا" اختار فريق مانشستر سيتي لأنني احب رحيم ستيرلينج فهو لاعب سريع وكذلك اغويرو مهاجم قوي، وارسنال هو فريق المفضل في العالم وكان حلمي اللعب في يوم ما لارسنال وظللت اشجع ارسنال منذ الصغر.



فريق الاحلام

واختار تراولي فريق احلامه المكون من كاسياس-سرجو راموس-فابيو كانافارو-داني الفيس-مارسيليو-ماكييليلي- توني كروس-زين الدين زيدان-كريستيانو رونالدو-دروجبا-ميسي.



وتحدث عن أشهر الأهداف التي سجلها، فقال: سجلت الكثير من الأهداف لكن في موسم 2014-2015 عندما كنت في الصين مع فريق رابونا سجلت هدفا في مرمى فريق بكين هو الأجمل ولم اكن مشهورا حينها، وتعاملت مع الأمر بشكل طبيعي ولكن في اليوم التالي حينما استيقظت من النوم وجدت الجميع يتحدث عن الهدف في "يورو نيوز" و"اي اس بي ان"، الكل كان يتحدث عن الهدف الذي لم يستطع ان يسجل مثله رونالدو او ميسي وعندما وجدت اسمي في كل نشرات العالم الرياضية بسبب هذا الهدف كنت مندهشاً واصبحت ذكرى لن انساها.

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