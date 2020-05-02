84 مدرباً في ورشة تطوير العمل الذهني

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

شارك 84 مدرباً في ورشة عمل عبر تطبيق «زوم» تحت عنوان «تطوير العمل الذهني للاعبي الأكاديميات»، أول من أمس، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة مدربين لأكاديميات الدولة وممثلين لدول خليجية وعربية، وأوضح وائل السيسي المدير الفني لأكاديمية الناشئين بنادي الجزيرة، وأحد المشاركين، بأن الورشة شهدت مشاركة كبيرة من المدربين على نطاق محلي وعربي موسع، ودارت حلقة النقاش حول تطوير العمل الذهني لصغار لاعبي الأكاديميات، ويعتبر هذا الجانب مهماً للغاية، حيث يغفله بعض مدربي الأكاديميات، ويتم التركيز على الجانبين الفني والبدني، مما يضعف ثقة اللاعبين وتواصلهم مع مدربيهم، ومشدداً على أن الجانب الذهني مهم للغاية في إخراج منتج متكامل لصغار اللاعبين.

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