أغويرو خائف من عودة المباريات

المصدر: لندن - أ ف ب

اعتبر مهاجم منتخب الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو أن أغلبية اللاعبين خائفون من استئناف مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا وقال: «أغلب اللاعبين خائفون لأن لديهم أطفالاً وعائلات».

وأضاف: «أنا خائف رغم أنني لا أتواصل مع أشخاص آخرين، ألتزم بالحجر الصحي في منزلي، ويقولون إن بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا مصابين بالفيروس من دون أن تظهر عليهم العوارض وبالتالي يمكن أن ينقلوا العدوى إليك».

جاءت تصريحات أغويرو في مقابلة مع شبكة «ال شيرينغيتو» الأرجنتينية، وكشف نجم سيتي أن زملاءه سيكونون «مشدودي الأعصاب وشديدي الحرص» عندما يعودون للتدريبات.

وأضاف «أتمنى إيجاد لقاح في أسرع وقت ممكن لكي ننتهي من هذا الأمر».

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