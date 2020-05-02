خالد عيسى أسطورة الإمارات في «أبطال آسيا»

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خالد عيسى حارس العين، ليكون أسطورة الكرة الإماراتية في تاريخ مسابقة دوري أبطال آسيا، بناءً على تصويت 18004 مشاركين من الجماهير، الذين صوتوا لصالح عيسى بـ60%، مقابل 34%، حصل عليها عمر عبدالرحمن «عموري» لاعب الجزيرة الحالي، والعين السابق. وتراجع التصويت لمهاجم شباب الأهلي، أحمد خليل، 1% ليحصل على 2% من أصوات المشاركين متساوياً مع اللاعب السابق محمد عمر، وجاء سبيت خاطر في المركز الأخير بحصوله على نسبة 1% فقط ، رغم أن سبيت ومحمد عمر من المساهمين بفوز العين باللقب الوحيد للكرة الإماراتية في دوري أبطال آسيا، موسم 2002 ـ 2003.

ويعتبر خالد عيسى، من أهم عناصرفريق العين في السنوات السبع الأخيرة، وخاض 63 مباراة في 11 مشاركة في البطولة القارية، ليكون اللاعب الإماراتي الأعلى في عدد المباريات، وساهم في بلوغ الفريق قبل نهائي أبطال آسيا 2014، ثم التأهل إلى نهائي 2016، فيما لعب «عموري» مع 3 أندية في دوري أبطال آسيا، إلا أن جميع مبارياته في البطولة القارية، جاءت مع العين، ونال جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2016.

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