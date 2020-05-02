العين يقدم عرضاً لجمال معروف

المصدر: العين - البيان الرياضي

تسلم جمال معروف لاعب فريق الكرة بنادي العين، عرضاً رسمياً من النادي لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، وأكد ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، أن جمال معروف قدم مردوداً متميزاً وموسماً استثنائياً مع الفريق رغم دخوله بديلاً في كثير من المباريات، وكشف العويس أنهم في مجلس الإدارة كانت لديهم نية التعاقد مع النيجيري إيجوكي شيديرا لاعب هيرنفين الهولندي، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق لإتمام الصفقة، وكان البديل هو المجري جوجاك، قادماً من كلباء في صفقة انتقال حر، وأشار العويس إلى أن جوجاك، والكازاخستاني إسلام خان سيتم تقييمهما من المدرب بيدرو.

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