نيغريدو: جاهز للتسجيـل مرة أخرى

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد الاسباني ألفارو نيغريدو ، مهاجم النصر أنه جاهز وعلى أتم الاستعداد للتسجيل مرة أخرى عندما تعود عجلة دوري الخليج العربي للدوران في أغسطس المقبل.

وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر مع صورتين إحداها يظهر فيها "الماتادور الاسباني" وهو يسدد الكرة في آخر مباراة لعبها مع فريقه على استاد آل مكتوم والتي فاز فيها النصر على خورفكان بهدف دون رد لحساب الجولة 19 لدوري الخليج العربي، التي أعلن على إثرها اتحاد الكرة تعليق النشاط الكروي في الدولة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يعلن الإربعاء الماضي، عن استئناف بطولة الدوري مع أغسطس المقبل مع مراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت.

من جهة أخرى، صرح نيغريدو لإذاعة نادي اشبيلية فريقه السابق، أن الوضع مطئمن في دبي وأن الحركة بدأت تعود لطبيعتها شيئا فشيئا مع ضرورة التقيد بإجراءات برنامج التعقيم الوطني خلال ساعات الليل بداية من الساعة العاشرة ليلا وحتى السادسة صباحا، وقال: "الوضع في دبي أفضل مما هو عليه في اسبانيا ولدينا حرية أكثر بقليل."

واستعاد الماتادور الاسباني ذكريات تجربته مع اشبيلية ووصفها بالأفضل في مسيرته، مشيرا إلى أن اللعب في اشبيلية ميزة خاصة، وأنه تعلم الكثير من تلك المرحلة المهمة في حياته الكروية، وهو من بين الهدافين التاريخيين الكبار للنادي بتسجيله 85 هدفا في 180 مباراة، وقال: لدي شغف خاص بالمدينة والنادي والجماهير ويمكنني أن أقول إنها أفضل مرحلة لعبتها على الإطلاق.

وشدد نيغريدو على صحّة القرار الذي اتخذه في 2009 بالانتقال إلى اشبيلية في الوقت الذي كان فيه قريبا من الانتقال من فريقه الأصلي ريال مدريد إلى سرقسطة بنظام الإعارة، وقال: أتيت من ألميريا بعد موسمين جيدين ووصلت إلى ناد يطمح إلى انجازات أكبر، والمشاركة في المسابقات الأوروبية والفوز بالألقاب، وكان الموسم الأول الأفضل مع الفريق، حيث حصلنا على كأس الملك، كان إنجازا رائعا لي في مسيرتي.

وقال نيغريدو الذي أصبح أغلى لاعب في تاريخ إشبيلية بـ 15 مليون يورو : أن تكون لاعبا في اشبيلية ليس أمرا سهلاً، عندما تحدثت مع الرئيس وممثلي النادي، كان هناك احترام كبير لأنني جئت من ألميريا وكان هناك لاعبين كبار في الفريق أمامي مثل كانوتيه ، لويس فابيانو ، خافيير شيفانتون و كوني ، لكنني متهور ، ومن لا يخاطر، لا يفوز، وهذه هي أفضل طريقة للتطور، لا تخاف وأنظر إلى الشخص الذي بجانبك للوصول إلى أفضل مستوى لك.

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