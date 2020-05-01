فيصل علي يتحدى ولديه في الكنترول ومهارات التحكم

المصدر: العين- طلحة عبدالله

اغتنم فيصل علي، لاعب العين والمنتخب الوطني السابق ومساعد مدرب فريق 17 سنة حالياً بنادي العين، فرصة الحجز المنزلي بسبب جائحة كورونا، وقرر الدخول في تحدٍّ خاص في المنزل مع ولديه عبد الله وهزاع، في المهارات والسيطرة على الكرة.

ووجد مقطع الفيديو تجاوباً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد فيصل علي أنه لا يزال يتمتع بالمهارات العالية التي جعلته واحداً من أفضل مهاجمي نادي العين.

كما أظهر ولداه مهارات وقدرة على التحكم، وأكدا أنهما شبلان قادمان بقوة، ليُثريا الميادين الكروية بالإبداعات كما فعل والدهما الذي توِّج مع العين من قبل بكثير من الألقاب داخلياً وخارجياً، بما في ذلك لقب دوري أبطال آسيا 2003 وكأس الأندية الخليجية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز