محمد مال الله: لا أفكر في الاعتزال

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشف محمد مال الله، لاعب نادي خورفكان، أن الاعتزال أمر غير مطروح أمامه في الوقت الراهن، رغم بلوغه 35 عاماً، مشيراً إلى أن كرة القدم ليس فيها أمان، وأنه مستمر في اللعب، طالما أنه يشعر بقدرته على تقديم الإضافة للفريق الذي يحمل ألوانه.ويعد محمد مال الله، اللاعب الرحالة في دوري الخليج العربي، بعد أن ارتدى قمصان 8 أندية في مسيرته المستمرة حتى الآن، والتي انطلقت في عام 2001، بنادي الخليج «خورفكان حالياً»، واستمرت حتى انضمامه إلى النصر 2009 ـ 2010، واتحاد كلباء من 2010 حتى 2013، ثم العين في 2011 ـ 2012، والشعب 2013 ـ 2014، والإمارات 2014 ـ 2016، ثم حتا 2016 ـ 2018، ودبا الحصن الموسم الماضي، قبل العودة إلى خورفكان.

تجربة

وأوضح محمد مال الله، أنه استفاد من كل هذه التجارب طيلة مسيرته الكروية، المستمرة منذ 20 عاماً، وأن التنويع والانتقال من فريق إلى فريق، لا يقلل من شأنه، وقال: كل التجارب التي مررت بها كانت جيدة، واكتسبت خلالها الكثير من الخبرة والثقة، والعلاقات الطيبة مع زملائي اللاعبين، ومع مختلف الجماهير التي لعبت لأنديتها. ورفض محمد مال الله، الحديث عن أفضل تجربة تحديداً، قبل أن يستطرد قائلاً: «في كل تجربة، هناك إيجابيات وسلبيات، لا أستطيع أن أقول أن تجربتي مع هذا الفريق أفضل من ذاك، ولكن تبقى النتائج المعيار الحقيقي لتقييم مسيرتي كلها، لقد حققت لقب الدوري وكأس السوبر مع العين، ولذلك أعتز أكثر بهذه التجربة».

فخر

وأضاف: «أفتخر بكل فريق ارتديت قميصه خلال مسيرتي التي بدأت من نادي خورفكان «الخليج سابقاً»، ثم العودة إليه من جديد بعد فراق 10 سنوات». وظهر محمد مال الله في 13 مباراة مع خورفكان في الموسم الحالي، وسجل هدفاً وحيداً، ولعب 176 مباراة في دوري الخليج العربي، منذ انطلاقته في موسم 2008 - 2009.

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