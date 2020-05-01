13 «ريمونتادا» في تاريخ دوري المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تُعتبر الكلمة الإسبانية «ريمونتادا» قمة الإثارة والمتعة في مباريات كرة القدم، وهي تعني لحظة «العودة» في النتيجة التي يتمكن فيها فريق من قلب تأخره إلى فوز، يحسم به المباراة، وفي تاريخ دوري المحترفين، عاشت جماهير الكرة الإماراتية، أجواء الريمونتادا في 13 مناسبة، منذ النسخة الأولى من تطبيق الاحتراف.

2010-2009

شهدت مباراة الشارقة وضيفه الجزيرة بالجولة السابعة موسم 2009-2010 ريمونتادا، شهيرة، بعدما تقدم الشارقة بهدفين، سجلهما مصطفى كريم وحميد أحمد، وعاد الجزيرة، وفاز بالمباراة بأربعة أهداف سجلها توني ودياكيه، وريكاردو أوليفيرا. كما شهدت مباراة شباب الأهلي «الشباب سابقاً» وضيفه النصر، في الجولة التاسعة بالموسم نفسه، ريمونتادا ثانية في الموسم نفسه، بعدما تقدم النصر بهدفين سجلهما كارلوس تينوريو، وعاد شباب الأهلي «الشباب سابقا» وفاز بالمباراة بثلاثة أهداف سجلها كريستيانو فورينسيو بيدراو، وعبد العزيز هيكل.

2013-2012

حل الجزيرة ضيفاً على الشارقة «الشعب سابقا» في موسم 2012-2013، وتأخر بهدفين سجلهما لاعب الشعب رودريغو كاريكا، ولكن الجزيرة تمكن من العودة في «ريمونتادا»، والفوز بالمباراة بتسجيل ثلاثية عن طريق علي مبخوت وريكاردو وعبد الله موسى. وفي الجولة التالية، استضاف الوصل الشعب، وتأخر بهدفين، وعاد الوصل بـ«ريمونتادا»، وسجل 3 أهداف.

2015-2014

تقدم شباب الأهلي «الأهلي سابقاً» على ضيفه وشقيقه «الشباب سابقاً» بهدفين لأحمد خليل وحميد عباس، في الجولة الثانية لموسم 2014-2015، إلا أن «الشباب سابقاً»، تمكن من عمل «ريمونتادا» شهيرة، بالعودة وتسجيل 4 أهداف لمحمد مرزوق ومحمد عايض ولوفانور «هدفين». وفي الجولة 20 من الموسم نفسه، تقدم اتحاد كلباء بهدفين، إلا أن الفجيرة نجح في قلب النتيجة بتسجيل ثلاثة أهداف.

تمكن الوحدة من تحقيق «ريمونتادا» أمام مضيفه فريق الإمارات، والذي تقدم بهدفين، قبل أن يعود الوحدة بثلاثة أهداف، آخرهم في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع.وفي الجولة 14 من الموسم نفسه، خسر فريق الإمارات مباراة أخرى، بعدما كان متقدماً بهدفين وهذه المرة أمام النصر، والذي نجح في العودة بتسجيل ثلاثة أهداف.

2017-2016

ومن أشهر «الريمونتادات» أيضاً في الكرة الإماراتية، مباراة الوصل وضيفه العين بالجولة 23 لموسم 2016-2017، ووقتها تقدم العين بثلاثة أهداف نظيفة سجلها يوسف أحمد «هدفين»، والبرازيلي كايو لوكاس، إلا أن الوصل نجح بالعودة بثلاثة أهداف سجلها كايو كانيدو «هدفين»، وفابيو دي ليما، وتمكن فابيو في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، من تسجيل هدف الفوز للوصل، لتنتهي المباراة 4-3 للوصل.

2017 ـ 2018

في الجولة الرابعة من موسم 2017-2018، تقدم عجمان على أرضه بهدفين، وتمكن العين من قلب النتيجة، بتسجيل ثلاثة أهداف.

2018 ـ 2019

وكاد الفجيرة أن يخسر أمام مضيفه اتحاد كلباء في الجولة السادسة، بعدما تأخر بهدفين، ولكنه عاد وسجل ثلاثة أهداف عن طريق هلال سعيد المسماري، ومحمد بن يطو «هدفين». وفي الجولة 20، تقدم اتحاد كلباء بهدفي تومي توبار ومايك راموس، ولكن عاد ضيفه الجزيرة إلى اللقاء، وسجل أربعة أهداف عن طريق مسلم فايز وسيباستيان سياني وايرنست كوابينا أسانتي وليونادرو رودريغيز بيريرا.

2019 ـ 2020

في دوري المحترفين هذا الموسم حتى الآن، نجح الوحدة في قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه عجمان، إلى فوز 4-2، ضمن الجولة الخامسة، بأهداف إسماعيل مطر وتيغالي، وخليل إبراهيم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز