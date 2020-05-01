خالد عيسى يسبق «عموري» في صراع «أسطورة آسيا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تقدم خالد عيسى، حارس العين، على عمر عبد الرحمن «عموري»، لاعب الجزيرة الحالي، في التصويت الجماهيري على اللاعب الأسطورة في تاريخ دوري أبطال آسيا من بين 5 لاعبين اختارهم الاتحاد الآسيوي للكرة، بعدما قادوا فرقهم لبلوغ النهائي ثلاث مرات، وذلك قبل 24 ساعة فقط من الإعلان عن النتيجة النهائية اليوم. وحصل عيسى على 55% من عدد أصوات الجماهير، وعددهم 15445 شخصاً، فيما حصل «عموري» على 39%، وأحمد خليل على 3%، فيما حصل كل من سبيت خاطر ومحمد عمر على 1 و2% فقط من الأصوات، رغم أنهما من المساهمين في فوز العين بلقب «أبطال آسيا».

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