«النصر» ينافس على أروع هدف قاري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اختار الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدفاً سجله النصرالإماراتي في دوري أبطال آسيا 2016، ضمن أروع 5 أهداف سجلت في تاريخ البطولة القارية، وطالب الجماهير بالتصويت واختيار أفضلها حتى 8 مايو، وسجل الهدف البرازيلي نيلمار، في مرمى سابهان الإيراني في الأول من مارس 2016، وأكد «الآسيوي» أن الهدف يعتبر واحداً من أجمل الأهداف في تاريخ البطولة وسيبقى في الذاكرة.

ويتنافس هدف نيلمار مع أهداف عدة منها هدف إليكسون لاعب غوانغزهو، في مرمى شباب الأهلي «الأهلي سابقاً» يوم 21 نوفمبر 2015، وهدف شوما دوي لكاشيما انتليرز في مرمى شنغهاي اس آي بي جي وم 16 مايو 2018.

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