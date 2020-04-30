العين يعرض على جمال معروف تمديد تعاقده مع النادي

المصدر: العين- البيان الرياضي

أكد ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، على اعتزام النادي تجديد التعاقد مع المهاجم جمال معروف بعد المردود المتميز الذي أظهره مع الفريق خلال الفترة الماضية، مبينا أن اللاعب ورغم دخوله بديلا في كثير من المباريات إلا أنه قدم موسما استثنائيا، وبناء على تقرير المدير الفني للفريق واللجنة الفنية بالنادي تم تسلم اللاعب عرضا رسميا لتجديد تعاقده رغبة في استمراره مع الفريق، والمعروف أن عقد معروف ينتهى بنهاية الموسم في 30 يونيو المقبل.

وكشف العويس في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي لنادي العين، أنهم في مجلس الإدارة كانت لديهم نية التعاقد مع المهاجم النيجيري إيجوكي شيديرا لاعب فريق هيرنفين الهولندي، إلا أن الأمور لم تمض على النحو المطلوب ولم يتم التوصل لاتفاق لإتمام الصفقة، وكان البديل هو المجري جوجاك، قادما من اتحاد كلباء في صفقة انتقال حر، وأشار إلى أن جوجاك، والكازاخستاني اسلام خان سيتم تقييمهما من قبل المدرب بيدرو إيمانويل وفي حال ثبت أنهما قدما الإضافة المأمولة سيتم تمديد تعاقدهما.

وأبان عضو مجلس ادارة شركة الكرة العيناوية أن المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق، أكد رغبته في استقدام صانع ألعاب ومدافع، إلا أن الأخير بالغ في رفع قيمة العرض المالي رغم الإتفاق في التفاصيل كافة المتعلقة بانتقاله للعين .

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