عيسى يتقدم على عموري في سباق "أسطورة أبطال آسيا"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تقدم خالد عيسى حارس العين، على زميله السابق، عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب الجزيرة الحالي، في التصويت الجماهيري على اللاعب الأسطورة في تاريخ مسابقة دوري أبطال آسيا من بين 5 لاعبين اختارهم الاتحاد الآسيوي للكرة، بعدما قادوا فرقهم لبلوغ النهائي ثلاث مرات، وذلك قبل 24 ساعة فقط من الإعلان عن النتيجة النهائية غداً الجمعة.

وحصل عيسى حتى الآن على 55% من عدد أصوات الجماهير المشاركة، وعددهم 15445 شخص، فيما حصل "عموري" على 39%، وأحمد خليل على 3%، لكن اللافت حصول كل من سبيت خاطر ومحمد عمر على 1 و2% فقط من الأصوات، رغم أنهما من المساهمين بفوز العين بلقب الوحيد للكرة الإماراتية في دوري أبطال آسيا، وذلك موسم 2002-2003، فيما لم يحقق الثلاثة لاعبين الآخرين أي ألقاب قارية.

وتجدر الإشارة إلى أن خاطر، مثل العين والجزيرة، في 9 نسخ من البطولة القارية، وأفضل أيامه كانت مع العين عندما قاده للفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2002-2003، ومحمد عمر، حمل شارة كابتن منتخب الإمارات حتى إعلان اعتزاله عام 2009، وكان له دور كبير في فوز العين بلقب دوري أبطال آسيا، بعدما سجل 3 أهداف ساهمت في تتويج العين.

فيما يعتبر خالد عيسى، من أهم عناصر نادي العين في السنوات السبع الأخيرة، وخاض 63 مباراة في 11 مشاركة في البطولة القارية، ليكون اللاعب الإماراتي الأعلى في عدد المباريات، وساهم في بلوغ الفريق قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2014، ثم إلى التأهل إلى الدور النهائي عام 2016.

فيما لعب عمر عبد الرحمن مع ثلاثة أندية في دوري أبطال آسيا، إلا أن جميع مبارياته في البطولة القارية، جاءت مع العين، وغاب عن تتويج الهلال باللقب العام الماضي بسبب الإصابة، ولم يتأهل فريقه الحالي الجزيرة إلى دوري أبطال آسيا 2020، وقاد العين لبلوغ النهائي، وساهم بتسجيل 3 أهداف وصنع 6 أهداف لزملاءه في 2016، وحصل في العام نفسه، على جائزتي أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، وأفضل لاعب في آسيا.

وأخيراً أحمد خليل، سجل مشاركته الأولى في دوري أبطال آسيا مع نادي الأهلي (حالياً شباب الأهلي) في عام 2009، وخاض 6 مشاركات في البطولة القارية مع الأهلي مقابل مشاركة واحدة مع العين، وحمل شارة الكابتن عندما قاد نادي الأهلي إلى نهائي نسخة 2015، وسجل في ذلك العام 6 أهداف وصنع 3 أهداف لزملاءه وشارك في جميع المباريات بالبطولة، ونال جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2015.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز