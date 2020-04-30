النصر ينافس على أروع هدف آسيوي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف سجله البرازيلي نيلمار لاعب النصر الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2016، ضمن أروع 5 أهداف سجلت في تاريخ البطولة القارية، وطالب الجماهير بالتصويت واختيار أفضلها حتى يوم 8 مايو.

ووصف الاتحاد الآسيوي الهدف، موضحاً في البداية أن الهدف سجل في مرمى سيباهان الإيراني في الأول من مارس 2016، عن طريق البرازيلي نيلمار، والذي بعدما تغيب عن المواجهة الأولى، والتي فاز بها سيباهان بهدفين نظيفين، عاد بعدها بأسبوع وشارك في المباراة الثانية، والتي شهدت تسجيل هدف سيبقى في الذاكرة.

وواصل الاتحاد القاري، مشيراً إلى أن التعادل السلبي كان يسيطر على نتيجة المباراة عند مرور نحو ساعة من اللعب، قبل أن ينطلق حسين عباس في الجهة اليسرى ويرسل تمريرة عرضية، وتابعها نيلمار بطريقة رائعة من فوق الحارس الإيراني عبد الله كريمي، محرزاً هدفاً يعتبر واحداً من أجمل وأروع الأهداف في تاريخ البطولة.

ويتنافس نيلمار بهدفه مع كل من إليكسون لاعب غوانغزهو ايفرغراند، والذي سجل هدفاً في مرمى الأهلي الإماراتي في إياب نهائي 21 نوفمبر 2015، إذ بعدما تسلم اليكسون الكرة وظهره للمرمى، وتخلص بحركة ساحرة من سالمين خميس، قبل أن يتقدم ويسدد بيمناه في الشباك، ويصنع الفرحة لجماهير ستاد تيانهي في غوانغزهو.

ومن بين الأهداف المنافسة أيضاً، شوما دوي لفريقه كاشيما انتليرز في مرمى شنغهاي اس آي بي جي يوم 16 مايو 2018، وميكس دسكيرود لفريقه أولسان هيونداي في مرمى سيدني يوم 7 مايو 2019.

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