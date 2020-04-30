الشارقة الرياضي" يؤهل القيادات الرياضية الشابة"

يعمل مجلس الشارقة الرياضي على دعم وتشجيع جميع الكوادر البشرية في المجلس وأنديته والارتقاء بقدرات القيادات الرياضية الشابة .
ويمضي المجلس لتحقيق ذلك وفق منهجية ورؤية مستقبلية لتأهيل الكوادر البشرية من خلال الخطط المرسومة والبرامج والمبادرات التي تساهم بصنع قيادات رياضية شابة ومن تلك البرامج برنامج دبلوم القيادات الرياضية الشابة ورائدات المستقبل الرياضي الذي
وقال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: نسعى دائما لترجمة فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ومتابعة الشيخ صقر القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، لذلك نحرص على الاهتمام بالكوادر البشرية في المقام الأول وصناعة قيادات رياضية شابة وتوفير كل المتطلبات للوصول إلى الغايات المنشودة.