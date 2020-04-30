خليل غانم: لا يوجد نادٍ يتمنى عودة الدوري الآن

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

أكد خليل غانم رئيس شركة خورفكان لكرة القدم أنه لا يوجد نادٍ على مستوى الدولة يتمنى عودة الدوري، في ظل الظروف الحالية، التي أحدثها فيروس «كورونا» وتابع: لا المناخ ولا الوضعية الراهنة يسمحان بممارسة الكرة، ولذلك لا أتوقع عودة المنافسات إلا بعد انتفاء هذه الأسباب، والقضاء تماماً على هذا الوباء.

وقال غانم في مقابلة تلفزيونية: إن ما تم من تعاقدات لا يدخل تحت بند سوء الاختيار، وإنما عدم التوفيق، البرازيلي باولو كاميلي مدرب الفريق السابق كان مُصمماً على استجلاب مدافع، وكان رأيُنا مختلفاً خصوصاً أن المدافع لا يفيد في الفريق بالقدر الكافي، ويجب الاستفادة من هذه الخانة في الوسط أو الهجوم.

وعرج رئيس شركة خورفكان لتعاقدات فريقه الشتوية الأخيرة خصوصاً على مُستوى الأجانب، مشيراً إلى أن خورفكان قام بتصويب اختيارات الميركاتو الصيفي، وحالفنا الحظ والتوفيق هذه المرة في التعاقد مع لاعبين مُميزين، ولديهم الرغبة الدائمة في الفوز إلى جانب تجانسهم السريع مع بقية زملائهم في الفريق، وقال على الرغم من أنهم أربعة محترفين فقط إلا أنهم يمثلون أكثر من 50% من قوة الفريق.

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