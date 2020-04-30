راشد بن حميد: واجبنا دعم الجهود الوطنية في مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، دعم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمواجهة فيروس «كورونا»، والإجراءات الاحترازية والبرامج الوقائية التي يتم تنفيذها، بهدف سلامة وصحة أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بفعاليات الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، الهادفة إلى تعزيز مفهوم التطوع، وضرورة التلاحم بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وكل أفراد المجتمع، لتجاوز هذه الأزمة الصحية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «إن مشاركة اتحاد كرة القدم بهذه الحملة، من خلال اللاعبين والحكام، وكل من ينتسب لقطاع لعبة كرة القدم، يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للاتحاد، الذي يحرص دائماً على أن تأتي السلامة أولاً، وهو الشعار الذي اتخذناه منذ بداية الأزمة الصحية، حين أطلقنا مبادرة بطولتنا سلامتكم، وهي البطولة الأغلى، التي يجب أن تتحقق خلال هذه الفترة».

وشارك اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية، في التطوع الميداني، من خلال تطوع عدد من اللاعبين وحكام كرة القدم والمدربين والإداريين، في مراكز المسح الوطنية الخاصة بفحص كوفيد 19.

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