لاعبو وحكام الإمارات يتطوعون بمراكز مسح كورونا

المصدر: وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم دعم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19 " وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبرامج الوقائية التي يتم تنفيذها بهدف سلامة وصحة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

و أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بفعاليات الحملة الوطنية " الإمارات تتطوع" الهادفة إلى تعزيز مفهوم التطوع وضرورة التلاحم بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وكل أفراد المجتمع لتجاوز هذا العارض الصحي.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي :"إن مشاركة اتحاد كرة القدم بهذه الحملة من خلال اللاعبين والحكام وكل من ينتسب لقطاع لعبة كرة القدم تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للاتحاد الذي يحرص دائما على أن تأتي السلامة أولا، وهو الشعار الذي اتخذناه منذ بداية الأزمة الصحية حين أطلقنا مبادرة "بطولتنا سلامتكم "وهي البطولة الأغلى التي يجب أن تتحقق خلال هذه الفترة ".

وقد شارك اتحاد كرة القدم بالتعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في التطوع الميداني من خلال تطوع عدد من اللاعبين و حكام كرة القدم والمدربين والإداريين من مختلف أندية الدولة ومنتخباتنا الوطنية في مراكز المسح الوطنية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة والخاصة بفحص "كوفيد 19".

و قال محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية :"نثمن تطوع منتسبي اتحاد الإمارات لكرة القدم في مراكز المسح الوطني بأنحاء دولة الإمارات، لما في ذلك من أثر إيجابي ليس فقط على المتطوعين الذين يعيشون تجربة خط الدفاع الأول، ويكتسبون من خلالها مهارات جديدة، بل أيضا لأن لها وقعا إيجابيا في نفوس موظفينا الذين يشعرون بأن المجتمع بكل فئاته معهم قولا وفعلا".

من جانبه قال علي خصيف حارس منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة الذي شارك في مركز المسح بإمارة الفجيرة :" إن تطوعه في هذه الفعالية يعد واجبا وطنيا " مشيرا إلى أن العمل التطوعي خاصة في ظل هذه الظروف يكسبه خبرات ومهارات جديدة من خلال تعامله مع شرائح متنوعة من الأطباء وغيرهم " .

و أضاف خصيف أن دور الرياضيين ولاعبي كرة القدم مهم للغاية خلال هذه الفترة لما له من تأثير كبير على بقية أفراد المجتمع لذلك فإن التزامهم بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنزل وأداء تدريباتهم المختلفة والحفاظ على لياقتهم البدنية عبر البرامج المقررة من الأجهزة الفنية لأنديتهم رسالة واضحة لبقية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

و أكد الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي الذي يشارك في مركز المسح الطبي في العاصمة أبوظبي أهمية المساهمة ولو بجزء بسيط مع الجهات المختصة بالدولة لمكافحة وباء كورونا مشيرا إلى أن تطوعه بالعمل في مركز المسح جاء بهدف وضع خبراته كطبيب أسنان و المساهمة مع بقية زملائه الأطباء وغيرهم من المختصين لخدمة أفراد المجتمع .

و أضاف الحكم الدولي أنه يحرص مع بقية زملائه الحكام على مواصلة أداء تدريبات اللياقة البدنية من المنزل عبر البرنامج الذي خصصته إدارة الحكام بالاتحاد بهدف الحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية .

بدوره أبدى حميد عبدالله حارس نادي الوصل سعادته بوجوده في مركز المسح بإمارة دبي والمشاركة ضمن الفرق التطوعية للكشف عن حالات كورونا مؤكدا أن العمل التطوعي الميداني يمنحه طاقة إيجابية متجددة لأن العمل الذي يؤديه يخدم دولته التي لم تقصر أبدا ووضعت كل أمكانياتها للحد من انتشار هذا الفيروس.

و قالت الحكمة نجاة حسن البلوشي التي شاركت في مركز المسح بإمارة الفجيرة إنها فخورة بتطوعها لخدمة بلادها خلال هذه الفترة الحساسة التي تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين الجميع من مؤسسات وأفراد مؤكدة أن مشاركتها في مركز المسح تعزز معرفتها بمدى العمل الكبير و الدؤوب الذي تقوم به الدولة لحماية أفراد المجتمع وتقديم كل التسهيلات لهم وهو أمر ليس بالغريب على دولتنا الحبيبة .

وأضافت نجاة البلوشي أن دورها في مركز الفحص يتمثل في تسجيل معلومات المراجعين والكشف عن درجة حرارتهم وهم داخل مركباتهم من خلال جهاز كشف الحرارة عن بعد قبل توجهم لاستكمال الفحوصات الأخرى مشيرة إلى أن عملية الكشف تسير بكل مرونة وانتظام، وأن هناك تعاونا تاما بين المنظمين والجمهور .

وحرص اتحاد كرة القدم على اخضاع المشاركين بالفعالية التطوعية للكشف الطبي قبل تواجدهم في مراكز الفحص المخلتفة ضمن الإجراءات المتبعة.

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