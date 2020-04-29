نجما الوصل حميد وسهيل يتطوعان لمحاربة كورونا

المصدر: دبي-علي شدهان

بادر نجما فريق الوصل الأول لكرة القدم، حميد وسهيل عبدالله إلى التطوع لمحاربة فيروس كورونا في أحد مراكز المسح الوطنية في إطار مبادرة (بطولتنا سلامتكم) التي أطلقها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالشراكة مع الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".

فحص كوفيد

ويشارك في المبادرة عدد من اللاعبين وحكام كرة القدم والمدربين والإداريين من مختلف أندية الإمارات والمنتخبات الوطنية في مراكز المسح الوطنية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة والخاصة بفحص (كوفيد 19).

مركز المسح

وابدى حميد عبدالله حارس مرمى فريق الوصل ارتياحه للمشاركة في المبادرة عبر وجوده في مركز المسح بدبي والمشاركة ضمن الفرق التطوعية للكشف عن حالات كورونا.

طاقة إيجابية

وأشار عبدالله إلى أن العمل التطوعي الميداني يمنحه طاقة إيجابية متجددة في الجانب الإنساني لخدمة الوطن، لافتا إلى أن الجميع يسعى من اجل القضاء التام على كورونا.

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