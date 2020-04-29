حكمنا المونديالي في حملة "إيقاف سلسلة المرض"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شارك حكمنا المونديالي محمد عبد الله، ضمن عدداً من أبرز الحكام في قارة آسيا، في الحلقة الجديدة من حملة "إيقاف سلسلة المرض"، والتي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والهادفة لتحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس من كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار فيروس كورنا (كوفيد-19).

وشارك أيضاً في الحلقة نفسها، كل من الحكم الأردني أدهم مخادمة، والأسترالي كريستوفر بيث، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، والذين برزوا في قيادة العديد من الأحداث الكروية المهمة في السنوات الأخيرة، وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن محمد عبد الله، قاد مباراة فرنسا وبيرو ضمن المجموعة الثالثة في كأس العالم 2018 في روسيا.

في حين قاد مخادمة المباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2019 في الإمارات، والتي جمعت بين الدولة المضيفة والبحرين، ومن جهتها كانت ياماشيتا، إلى جانب مواطنتيها ماكوتو بوزونو وناومي تيشيروغي، ضمن أول طاقم نسائي يقود مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي العام الماضي.

وكانت حملة كسر سلسلة المرض، قد شهدت على مدار الأسابيع الماضية مشاركة العديد من نجوم قارة آسيا، في الحملة التي أطلقها عبر هاشتاغ #BreakTheChain

وتحمل رسالة التضامن في هذه الظروف، وكذلك الترويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، خاصة من خلال البقاء في المنازل وممارسة إجراءات النظافة والتعقيم، والتأكد من ترك مساحة مع الآخرين، وكذلك احترام قواعد العزل الشخصي.

وحظيت هذه الحملة باهتمام ومتابعة وإشادة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء، وشهد أول أسبوعين من هذه الحملة، مبادرة أكثر من 100 نجماً وشخصية من أبرز وجوه كرة القدم في قارة آسيا، للمشاركة فيها، وتأكيد دعمهم لكل الجهود المبذولة لإيقاف سلسة مرض كورونا.

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