خميس إسماعيل للمنتقدين: كفاكم حقدا وحسدا تجاه اللاعبين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أبدى لاعب الوحدة خميس إسماعيل استغرابه من كثرة الحديث في الآونة الأخيرة عن رواتب اللاعبين في ظل أزمة كورونا، مطالباً بالتوقف عما وصفه بـ" الحقد والحسد" من جانب البعض من منتقدي اللاعبين في هذا الشأن.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"استغرب من البعض في الآونة الأخيرة كلامهم عن رواتب اللاعبين عند حدوث أي أمر سواء يتعلق بكرة القدم أو بعيداً عنها، وكأن رواتب اللاعبين سبب في أي مشكلة تحدث في هذا المجتمع".

وأضاف:" يجب على هذه الفئة أن تعلم إنما الرزق من عند الله وحده، وكل إنسان يأخذ رزقه من الدنيا حتى يتوفاه الله، كفاكم حقد وحسد".

وأعرب لاعب الوحدة عن استيائه الشديد بسبب انتقاد لاعبي الأندية واتهامهم بعدم المساهمة في مبادرات خيرية خلال الأزمة، موضحاً:" هل يعقل في حال تبرع لاعب أو ساهم في أي مبادرة مجتمعية أن يتباهى بما فعله؟ أم أنه ملزم بالكشف عما فعله؟،

هناك الكثيرون من اللاعبين لم يقصروا وساهموا في الكثير من الأعمال الخيرية لكنهم لا يفضلون الإفصاح عنها لأنها أعمال بين العبد وربه، وغير ملزم بإخبار الناس بهذه الأعمال لأنها لإرضاء الله وليس لإرضائك أنت وفكرك، وإذا استدعى الأمر لتقليص الرواتب للوطن فلن يتردد أي لاعب في ذلك".

وختم:" أتمنى أن تؤخذ الأمور بعقلانية وحكمه من البعض، وكفاكم حقد وحسد فالله هو الرزاق وبيده كل شيء".

ولاقت تغريدة لاعب الوحدة تفاعلاً كبيراً على السوشيال ميديا خصوصاً من جانب لاعبين كثر من لاعبي أندية المحترفين أبرزهم عمر عبد الرحمن وإسماعيل مطر وخالد عيسى وفواز عوانة وعيسى سانتو.

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