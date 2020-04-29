اتحاد الكرة يناقش تعديلات اللوائح عن بعد

المصدر: دبي - وام

نظَّم اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم، عن بعد، الجلسة الأولى لورشة العمل القانونية لمناقشة التعديلات المقترحة من الأندية واللجان القانونية والتحكيمية على لوائح الاتحاد "النظام الأساسي" المتمثلة في لوائح الانضباط، وأوضاع وانتقالات اللاعبين، والاستئناف، وهيئة التحكيم.

وافتتح محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، فعاليات ورشة العمل بكلمة رحَّب فيها بجميع المشاركين، ونقل لهم تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال إن التواصل مع الأندية مطلوب ونوليه أهمية كبيرة، ونحرص على عقد ورشة عمل اللوائح للسنة الرابعة على التوالي من أجل تبادل المقترحات، لأن التشاور والنقاش يعززان مبدأ التعاون المشترك بين اتحاد الكرة والأندية، من أجل الوصول إلى صيغة إيجابية تخدم نشاط كرة القدم في الدولة، بما يتماشى مع معايير الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم في هذا الشأن.

أدار ورشة العمل المستشار محمد المهيري، مدير الإدارة القانونية، وشادي مدحت، أخصائي قانوني أول، حيث جرت مناقشة التعديلات المقترحة في إطار قانوني وبمشاركة ممثلي الأندية.

ومن المنتظر استكمال مناقشة مقترحات الأندية في الجلسة الثانية التي ستُعقد عن بعد يوم الخميس المقبل.

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