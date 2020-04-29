النصر ينضم لمبادرة «الشاحن الأخضر»

المصدر: دبي - عدنان الغربي)

أعلن نادي النصر عن تدشين محطة شحن السيارات الكهربائية بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لينضم بذلك إلى مبادرة «الشاحن الأخضر» كنادٍ صديق للبيئة يشجع على استخدام السيارات الكهربائية. وجاء إعلان النصر من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي يعرض طريقة استخدام المحطة التي تم تركيبها على بعد أمتار قليلة من استاد آل مكتوم، معلقاً: «رغم الهدوء الذي يعم الأرض والسكون الذي يملأ الكون ورغم توقف الفعاليات.. ما زلنا نصبو لمستقبل أكثر ذكاء».

وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة «الشاحن الأخضر» عام 2015 لإنشاء البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مبادراتها الذكية تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً. (

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