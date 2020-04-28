الوحدة يطلب من الفيفا حيثيات الحكم في قضية باتنا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

طلب نادي الوحدة حيثيات الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الذي ألزم النادي بسداد مليون و100 ألف يورو إلى المغربي مراد باتنا لاعب الفريق السابق والجزيرة الحالي، تمثل مستحقات اللاعب وباقي قيمة عقده، وذلك من أجل دراسة التقدم باستئناف قرار الفيفا من عدمه.

وانتهىت آخر فصول قضية الوحدة مع مراد باتنا بحكم الفيفا بإلزام النادي بدفع مستحقات وباقي قيمة عقد اللاعب، بعدما كان اللاعب قد تقدم بشكوى للاتحاد الدولي بفسخ عقده من طرف واحد، وطالب اللاعب الوحدة بدفع مبلغ مليونين ونصف يورو بقية مستحقاته بالإضافة إلى تعويض مالي، إذ كان النادي قد تنازل عن شكواه ضد غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة العام الماضي وتبقت القضية الأخيرة في الفيفا الذي أصدر حكمه لصالح اللاعب.

وقال مصدر بنادي الوحدة إن النادي طلب حيثيات الحكم في القضية لدراسة الاستئناف على القرار بعدما وصل "الإيميل" الخاص بحكم الاتحاد الدولي إلى النادي مساء أمس.

وقضى قرار الفيفا برفض شكوى الوحدة ضد الجزيرة، وضرورة دفع النادي للمبلغ خلال 45 يوماً لتفادي عقوبة الحرمان من القيد لـ 3 فترات تسجيل.

وكان مراد باتنا قد دخل في أزمة مع الوحدة الموسم الماضي ليقرر النادي تجميده قبل أن تتأزم العلاقة أكثر بفسخ اللاعب عقده من طرف واحد وانتقاله للجزيرة.

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