محمد الصريدي:"كورونا" لن تُحبط أحلام لاعبي الحصن

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد مهاجم دبا الحصن محمد الصريدي، أن "كورونا" لن تحبط زملائه اللاعبين في تحقيق الحلم المنتظر بالتأهل إلى دوري الخليج العربي حال تم استئناف الدوري من جديد، خاصة وأن فريقه يحتل حالياً الوصافة خلف الامارات وبات قريباً من خطف احدى بطاقتي الصعود لدوري الكبار .

وقال الصريدي : " اشتقنا للمباريات التنافسية والتدريبات اليومية ، التي أبتعدت قليلاً بسبب جائحة فيروس " كورونا ونتمنى أن تعود الحياة من جديد في كل المرافق وان تُستأنف الدوريات بصورة طبيعية في اقرب وقت ممكن .

وفيما يتعلق بمواصلة تدريباته بمنزله قال: بلاشك أن التمارين التي نؤديها بالبيت لا تعطيك الجاهزية المنشودة وانما تنحصر في فك العضلات وعمليات الاحماء وهى بالتأكيد لا تفي بالمطلوب ولكن في حال استئناف الدوري في أي وقت من الأوقات سيتحول تفكيرنا من جديد في الحفاظ على حظوظ الفريق .

وأشار الصريدي الى التزامهم كلاعبين بتعليمات وتوجيهات الجهات العليا بضرورة البقاء في المنزل وتطبيق مرحلة الحجر الصحي الحالية مشيراً الى أنه مستمتع بقضاء وقته في المنزل معرباً عن امله في ان لا يطول بقائهم بالبيت خصوصاً وأن أمالهم كبيرة في ان يتم القضاء على تفشي فيروس كورونا .

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