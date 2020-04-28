نجوم دورينا يتألقون في «الهوايات المنزلية»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

سمحت فترة الالتزام المنزلي، لنجوم دوري الخليج العربي، بالعودة إلى ممارسة هواياتهم لساعات طويلة، أو تعلّم مهارات جديدة، لكسر ساعات الملل، بسبب التوقف عن ممارسة التدريبات الجماعية أو مباريات كرة القدم، ضمن الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس «كورونا»، في حين أن هناك نجوماً آخرين، حرموا من ممارسة هواياتهم لصعوبة الخروج من البيت، ومنع التجمعات، وكانت لعبة «البلاي ستيشن»، القاسم المشترك بين العديد من لاعبي دورينا، خلال فترة الحجر المنزلي، خاصة لعبة «فيفا»، والتي تبقيهم في تواصل مع روح كرة القدم، وفي الوقت نفسه يمكن من خلالها الإبقاء على روح التواصل بين الأصدقاء، بتنظيم مباريات وتحديات عن بعد، ولذا لجأ اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين، إلى تنظيم أكثر من تحد وبطولة تنافسية، تجمع بين اللاعبين والجماهير في تلك اللعبة.

عشق «البلاي ستيشن»

ومن النجوم الذين كشفوا عن عشقهم لـ«البلاي ستيشن»، يعقوب الحوسني لاعب الجزيرة، الذي أكد أنه حريص على لعب عدد من مباريات الكرة في تلك اللعبة، عقب نهاية فترة التدريبات المنزلية، التي يجريها للحفاظ على اللياقة البدنية والوزن، وأنه يختار دائماً اللعب بفريقه المفضل برشلونة، لإشباع عشقه واشتياقه الدائم لكرة القدم، خاصة في ظل غياب التدريبات والمباريات حالياً، وأكد التشيلي استيبان بافيز لاعب النصر عشقه للألعاب الإلكترونية بشكل عام، و«الفيفا» بشكل خاص، واعتبر تلك الألعاب وسيلة لتقارب الأسرة والأصدقاء، خلال ساعات الحجر الصحي، ومشاركة ابنه بعض الاهتمامات، وكذلك خلفان مبارك لاعب الجزيرة، الذي كشف عن عشقه ومهارته العالية في لعبة «الفيفا»، بل وكشف أنه حريص على اختيار الفرق الضعيفة للعب بها، رغم أن برشلونة فريقه المفضل، لمعادلة مهارته وزيادة إثارة اللعبة.

فن الطهي

وكشف وليد عمبر لاعب اتحاد كلباء عن الاستفادة من فترة التوقف الحالية، والالتزام بالبقاء في المنزل، في تطوير مهارته في طهي الطعام، وكذلك كان حال براندلي كواس لاعب النصر، الذي أشار إلى مهارته الخاصة في الشواء، واستفادته من فترة التوقف الحالية في ممارسة تلك المهارة، في حين نشر وليد عباس مدافع شباب الأهلي، فيديو وهو يعد كعكة في مطبخ منزله، عبر حسابه الشخصي في «انستغرام»، ولجأ نجوم آخرون من دورينا، إلى المطبخ، لقضاء ساعات الحجر الصحي، بتعلم فنون الطهي، ومساعدة الزوجة في بعض الأعمال المنزلية، ومن هؤلاء الإكوادوري فيرناندو جايبور لاعب الوصل، الذي استفاد من فترة الالتزام المنزلي، بمساعدة زوجته في أعمال الطهي والنظافة وغسل الأطباق، وإعداد العصائر ووجبة الإفطار، ورعاية الأطفال، وهي أمور جديدة لم يكن لها مكان في حياته الرياضية، ولم يختلف الحال لدى الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل، الذي كشف عن قضائه ساعات الحجر الصحي، ما بين مشاهدة الأفلام، وزيادة مهارته في الطهي، مؤكداً أنها من أهم هواياته خارج ملاعب كرة القدم.

هوايات متعددة

أما سيف محمد لاعب خورفكان فكشف عن هواية القيام ببعض الأعمال الخشبية «النجارة»، بعد الانتهاء من ممارسة برنامجه الرياضي اليومي، فيما كشف الشقيقان يوسف ومحمد جابر لاعبا شباب الأهلي، عن عشق صيد الأسماك، وخروجهما في رحلات بحرية على متن قاربهما الخاص، خلال الساعات المسموح بها الخروج من المنزل، في حين، كشف محمود خميس لاعب النصر، عن هواياته بمتابعة أحدث خطوط الموضة العالمية في ملابس الرجال، والاهتمام بأحدث الموديلات في السيارات الحديثة، وأجهزة التدريبات الرياضية.

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