لابا يخطف الأضواء من أول موسم متصدّراً الهدافين

المصدر: أبوظبي- وام

يشهد سباق صدارة هدافي النسخة الحالية من دوري الخليج العربي لكرة القدم منافسة قوية بين العديد من الأسماء اللامعة، واقتحم التوغولي لابا كودجو مهاجم العين المنافسة، وفرض اسمه بقوة على صدارة الترتيب، وذلك بعد انضمامه إلى العين مع بداية الموسم الحالي، قادماً من نهضة بركان المغربي.

ولم ينتظر كودجو طويلاً، حيث افتتح أهداف العين في الدوري هذا الموسم بعد 8 دقائق فقط من أول ظهور له في الدوري، وذلك خلال مباراة العين واتحاد كلباء، وواصل اللاعب تألقه في الجولات التالية، وشهدت مباراة العين أمام الفجيرة في الجولة الخامسة من الدوري تسجيل كودجو 4 أهداف «سوبر هاتريك». ويحتل كودجو صدارة ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفاً بواقع 11 هدفاً بالقدم اليمنى، و3 أهداف باليسرى، بالإضافة إلى 5 أهداف رأسية وفقاً لإحصاء الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للإشادة باللاعب على موقعه الرسمي، معتبراً كودجو واحداً من أهم الصفقات في القارة الصفراء هذا الموسم.

ويتنافس كل من علي مبخوت «الجزيرة» وأحمد خليل «شباب الأهلي» ولكلٍ منهما 13 هدفاً على بلوغ مركز وصافة الهدافين، الذي يحتله حالياً سبستيان تيغالي مهاجم الوحدة برصيد 15 هدفاً، تيغالي هو هدّاف النسخة السابقة من الدوري، وبأهدافه الـ 15 بالموسم الحالي رفع رصيده إلى 152 هدفاً، ليقترب من الأسطورة فهد خميس الهداف التاريخي للدوري الإماراتي برصيد 165 هدفاً.

ونجح علي مبخوت هداف منتخبنا الوطني في هز شباك المنافسين 13 مرة هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في الترتيب. ورفع مبخوت رصيده إلى 146 هدفاً في الدوري، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وسجل أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي 13 هدفاً خلال 19 جولة في دورينا هذا الموسم، متفوقاً على رصيده في المسابقة طوال الموسم الماضي بأربعة أهداف، ثم يأتي كل من فابيو ليما لاعب الوصل وجواو بيدرو لاعب الظفرة برصيد 12 هدفاً لكل منهما.

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