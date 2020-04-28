زينغا يدعم مبادرة «خلّك نشيط وخلّك سليم»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

انضم والتر زينغا حارس المرمى السابق للمنتخب الإيطالي ونادي إنتر ميلان، والمدرب الحالي لنادي كالياري إلى قائمة نجوم الكرة العالميين، ضمن مبادرة «خلّك نشيط، وخلّك سليم»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، لتحفيز أفراد المجتمع على البقاء في البيت ضمن الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتواصل المبادرة انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي معها، وتشهد انضمام نجوم عالميين بشكل مستمر، وتستهدف المبادرة الرائدة جميع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات.

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