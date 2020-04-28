10 مدربين غادروا «الهواة» و4 صامدون

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أوراق المدربين في دوري «الهواة» لكرة القدم، لا تزال تتساقط، ورغم فترة التوقف الحالية بسبب فيروس «كورونا»، فإن العدد وصل مؤخراً إلى 10 مدربين، بإعلان جمال الحساني مدرب مسافي، اعتذاره عن عدم إكمال المهمة مع الفريق، وقام بتوديع لاعبي فريقه برسالة مؤثرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وبإحصائية بسيطة، فإنه لا يزال هناك 4 مدربين صامدين أمام رياح التغيير، وهم محمد العجماني مدرب الذيد، والتونسي غازي الغرايري المدير الفني للحمرية، والمصري طارق السيد مدرب البطائح، والكرواتي دراغ مدرب العربي.

وفي الوقت نفسه، رحل كل من محمد الخديم وسيرجيو «دبا الفجيرة»، والتونسي يسري بن كحلة والكرواتي ستارفيتش «العروبة»، وإبراهيم بفود مدرب مسافي السابق، الذي حل بديلاً عنه جمال الحساني، كما استغنى فريق الإمارات عن عيد باروت، ودبا الحصن عن سليمان البلوشي، والتعاون عن طارق الحضيري، ومصفوت عن عبدالغني المهري.

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