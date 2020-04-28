«المحترفين» تطالب بتحديد «أجندة آسيا»

المصدر: (دبي ـ العوضي النمر)

خاطبت رابطة المحترفين، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بضرورة موافاتها بالتعديلات في أجندة البطولات القارية، سواء من ناحية استكمال دوري الأبطال أو التصفيات المشتركة للتأهل لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، من أجل الاعتماد على بيانات موثقة بالمواعيد، تساهم في وضع روزنامة رابطة المحترفين خلال الفترة المقبلة سواء في استكمال بطولاته مثل دوري الخليج العربي أو تحديد موعد انطلاقة منافسات الموسم الجديد، حيث تجد الرابطة صعوبة في تحديد مواعيدها في ظل عدم اتضاح موقف البطولات الآسيوية.

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