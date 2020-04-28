المصدر: (دبي ـ البيان الرياضي)

قررت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة علي حمد تخفيض الحمل التدريبي لقضاة الملاعب خلال شهر رمضان المبارك، بعد الجهد الكبير الذي بذله الحكام خلال الفترة الماضية والانتظام في تدريبات بدنية بالبيت بإشراف مباشر وبتقنية الفيديو من الإدارة التنفيذية باللجنة، وستكون التدريبات والمحاضرات الفنية مستمرة ولكن بشكل مخفض بهدف الحفاظ على جاهزية الحكام بصفة دائمة، ويتم متابعة مدى التزام قضاة الملاعب بتلك التدريبات عبر أجهزة «POLAR» التي تعطي قراءات للجهد البدني المبذول لكل حكم على حدة.

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