العين أبرز سفراء غرب آسيا في دوري الأبطال

المصدر: دبي البيان الرياضي

واصل الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التقليب في بعض الصفحات التاريخية لمسابقة دوري أبطال آسيا، في ظل فترة الركود الكروية العالمية جراء تفشي انتشار فيروس كورونا، وتوقف الحياة الرياضية على مستوى القارة.

وأختار هذه المرة نادي العين، ضمن أبرز سفراء دول غرب آسيا من الأندية التي شاركت في دوري الأبطال آسيا، وفق معايير متعددة أهمها عدد مرات تحقيق اللقب أو الوصول إلى الأدوار النهائية من المسابقة، منذ تأسيسها ولغاية النسخة الأخيرة.

وأشار الموقع إلى أن العين ضمن ثلاثة أندية من غرب آسيا، سبق لها تحقيق اللقب القاري، وتضم الهلال والاتحاد السعوديين، وإلى أن هناك العديد من الأندية التي وصلت إلى المباراة النهائية، ولم تنجح في الظفر بالكأس.

وأوضح الموقع أن العين، الفريق الوحيد من الأندية الإماراتية التي حققت لقب دوري أبطال آسيا، وكان ذلك في العام 2003، بعد فوزه على نادي تيرو ساسانا التايلاندي بهدفين دون رد ذهاباً، والخسارة بهدف وحيد في مواجهة الإياب.

وبالإضافة للقبه الوحيد، فإن العين ظفر بوصافة البطولة مرتين كانت الأول عام 2005، بعد خسارة اللقب لصالح الاتحاد السعودي والثانية عام 2016، عندما خسر في الصراع الأخير أمام فريق تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي.

وبين الاتحاد القاري إلى أن الكرة الإماراتية وصلت أيضاً للمباراة النهائية عن طريق فريق شباب الأهلي، والذي نجح بالتعادل بدون أهداف في لقاء الذهاب أمام غوانغزو إيفرغراند الصيني، لكنه خسر في لقاء الإياب بهدف نظيف.

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