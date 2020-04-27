الحساني يترك مسافي بالـ " انستغرام "

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أعلن جمال الحساني مدرب مسافي اعتذاره عن اكمال المهمة مع فريقه الحالي وقام بتوديع لاعبي فريقه برسالة مؤثرة عبر حسابه على " انستغرام "، ليرفع الحساني بذلك اعداد المدربين المغادرين لدوري الدرجة الأولى إلى 10 مدربين في ظل وجود 4 مدربين لايزالون صامدون أمام رياح التغيير وهم محمد العجماني مدرب الذيد، والتونسي غازي الغرايري المدير الفني للحمرية، والمصري طارق السيد مدرب البطائح، والكرواتي دراغ مدرب العربي .

في حين، رحل كل من: محمد الخديم وسيرجيو عن دبا الفجيرة والتونسي يسري بن كحلة والكرواتي ستارفيتش من العروبة الى جانب إبراهيم بفود مدرب مسافي السابق والذي حل بديلاً عنه جمال الحساني وأيضا أستعنى الامارات عن عيد باروت ودبا الحصن عن سليمان البلوشي والتعاون عن طارق الحضيري ومصفوت عن عبد الغني المهري

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