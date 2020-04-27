هدافو دورينا .. منافسة قوية وأسماء لامعة

يشهد السباق على صدارة هدافي النسخة الحالية من دوري الخليج العربي منافسة قوية بين العديد من الأسماء اللامعة في المسابقة، خصوصا بعد أن اقتحم اللاعب التوغولي لابا كودجو مهاجم العين المنافسة وفرض اسمه بقوة على صدارة الترتيب، وذلك بعد انضمامه إلى العين مع بداية الموسم الحالي قادما من صفوف نهضة بركان المغربي.
ولم ينتظر كودغو طويلاً، حيث افتتح أهداف العين في الدوري هذا الموسم بعد 8 دقائق فقط من أول ظهور له في الدوري، وذلك خلال مباراة العين واتحاد كلباء ..وواصل اللاعب تألقه في الجولات التالية، وشهدت مباراة العين أمام الفجيرة في الجولة الخامسة من الدوري تسجيل كودجو 4 أهداف ( سوبر هاتريك).
ويحتل كودجو الصدارة في ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا بواقع 11 هدفا بالقدم اليمنى ، و3 أهداف باليسرى، بالإضافة إلى 5 أهداف رأسية وفقا لإحصاء الموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للإشادة باللاعب على موقعه الرسمي، معتبرا كودجو واحدا من أهم الصفقات في القارة الصفراء هذا الموسم حيث نجح في فرض واقع جديد على سجل الهدافين.
ويحل في المركز الثاني سبستيان تيغالي مهاجم الوحدة "المخضرم" هدّاف النسخة السابقة من الدوري، فبرغم اهتزاز مستواه في بعض المباريات خلال الموسم الحالي إلّا أنه نجح في تسجيل 15 هدفًا بالمسابقة، وبهذا الرقم يرفع لاعب الوحدة رصيده إلى 152 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، ليقترب من الأسطورة فهد خميس الهداف التاريخي للدوري الإماراتي برصيد 165 هدفًا.
ويدخل على الخط أيضا في سباق الهدافين مهاجم الجزيرة وهداف منتخبنا الوطني علي مبخوت الذي نجح في هز شباك المنافسين 13 مرة هذا الموسم ليتواجد في المركز الثالث في الترتيب. ورفع اللاعب الإماراتي الدولي رصيده إلى 146 هدفًا في الدوري ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.
وسجل أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي 13 هدفًا أيضًا خلال ال 19 جولة التي لعبت في دورينا هذا الموسم، متفوقا على رصيده في المسابقة طوال الموسم الماضي بأربعة أهداف ..ثم يأتي كل من فابيو ليما لاعب الوصل وأحد أبرز الأسماء في دورينا وجواو بيدرو المنضم إلى صفوف الظفرة في مطلع الموسم الحالي برصيد 12 هدفا لكل منهما.
ومن الأسماء الجديدة التي قدمت أداءً جيدًا هذا الموسم المهاجم التوجولي الدولي بينيل مالابا الذي سجل 11 هدفًا بقميص اتحاد كلباء ..وهو نفس عدد الأهداف التي أحرزها ريان مينديز لاعب الشارقة المتميز.
ولم يسجل البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الوصل سوى 9 أهداف فقط، بعد أن كان قد سجل 20 هدفا في الموسم الماضي بقميص الشارقة ..في حين واجه الإسباني ألفارو نيجريدو قائد فريق النصر فترات صيام تهديفي هذا الموسم ليكتفي بتسجيل 8 أهداف فقط خلال 17 مباراة شارك فيها
وعلى صعيد الفرق، ومن واقع الأرقام والإحصاءات فإن العين يبقى صاحب أقوى خط هجوم في دوري الخليج العربي هذا الموسم حيث سجل 46 هدفًا بمتوسط 2.4 هدفًا في المباراة الواحدة .
بالإضافة إلى لابا كودجو ساهم العديد من اللاعبين في هذا السجل المميز مثل جمال معروف برصيد 7 أهداف، والبرازيلي كايو كانيدو برصيد 6 أهداف بالإضافة إلى بندر الأحبابي الذي صنع 12 هدفًا
وفي المركز الثاني للفرق يتواجد شباب الأهلي برصيد 41 هدفًا، وساهم أحمد خليل بـ13 هدفًا، فيما سجل ليونادو دا سيلفا المنتقل من الوحدة 7 أهداف. ويحتل الشارقة المركز الثالث في قائمة أقوى خط هجوم برصيد 38 هدفًا، برغم أنه في المركز الخامس بالترتيب العام لجدول المسابقة بالنقاط.