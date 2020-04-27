‏زينغا يدعم مبادرة "خلك نشيط، وخلك سليم"

المصدر: البيان الإلكتروني

انضم والتر زينغا حارس المرمى السابق للمنتخب الإيطالي ونادي انتر ميلان، والمدرب الحالي لنادي كالياري الى قائمة نجوم الكرة العالميين ضمن مبادرة "خلك نشيط، وخلك سليم" ، "be fit, be safe " التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتحفيز أفراد المجتمع على البقاء في البيت ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتواصل مبادرة "خلك نشيط .. وخلك سليم" انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات.

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