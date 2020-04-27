خميس إسماعيل يعقم شوارع رأس الخيمة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شارك خميس إسماعيل لاعب الوحدة في حملة لتعقيم وتطهير طرق وشوارع رأس الخيمة ضمن الخطة الشاملة التي تستهدف المرافق والأماكن العامة في الإمارة ضمن برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته الإمارات بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وإضافة إلى مشاركته في حملة التعقيم، قام خميس إسماعيل بتوفير وجبات مجانية من خلال مطعمه "فريج أشحفان" للعاملين في خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا في رأس الخيمة، تعبيرا عن تضامنه الكامل في المعركة ضد الفيروس.

وتطوع عدد من الرياضيين للتواجد في خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، يتقدمهم الحكم الدولي في كرة القدم، الدكتور عمار الجنيبي (طبيب أسنان)، الذي ترك عيادته وانضم إلى مراكز المسح الطبي في أبوظبي، للمشاركة في عمليات الكشف الطبي على مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبدر حارب لاعب الوصل السابق الذي تطوع للعمل في مركز الفحص بنادي النصر

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