سالم جاسم: لاعبو الحصن يدعمون قرار خفض الرواتب

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

أكد اللاعب سالم جاسم كابتن فريق دبا الحصن التزامهم- كونهم لاعبين- بالحجر الصحي داخل المنازل، وممارسة تدريبات الإحماء، واتباع توجيهات مدرب اللياقة بالنادي، وأشار اللاعب إلى أنه يقوم بتدريبات فردية داخل حديقة منزله، للحفاظ على وزنه ويتمنى عودة مسابقة الدوري واستئناف النشاط الرياضي، مشيراً إلى أن هذا ما يتمناه كل لاعبي الكرة بمختلف دورياتهم، وأكد جاسم رضاه عن قرار تخفيض الرواتب بنسبة ‎%40‎، مشيراً إلى أن اللاعبين تقبلوا هذا القرار بصدر رحب، ولا توجد اعتراضات من قبلهم خصوصاً أن المصلحة العامة يجب أن تقدم .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز