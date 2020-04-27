عبد الغني: أعتز بلقب شبيه «صلاح» وأتمنى الوصول لمستواه

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد لاعب دبا الفجيرة المصري أحمد عبد الغني، الذي تشابه تقاسيم وجهه - إلى حد كبير- نجم ليفربول محمد صلاح، أنه يعتز بهذا التشبيه، متمنياً الوصول إلى مستوى ابن بلاده صلاح، الذي يعد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم حالياً.

وذكر أن هذا اللقب يمنحه مزيداً من الحوافز المعنوية خلال مشواره الكروي الحالي.

وكشف عبد الغني في حديث لـ«البيان الرياضي» عن مواجهته للاعب «مو صلاح» كما تطلق عليه جماهير ليفربول، في أكثر من مرة على أرضية الميدان، وذلك قبيل أن يتوجه للاحتراف الخارجي بداية من الدوري السويسري مع نادي بازل، وقال: قابلت صلاح مراراً، عندما كان يلعب لنادي المقاولون، وكنت ضمن صفوف فريق غزل المحلة، وتنبأت لزملائي حينها بموهبته الكروية، وكم كان اللاعب يشكل خطورة كبيرة ومتاعب لكل الفرق، وكانت نتائج مقابلاتنا دائماً ما تكون مُرضية ومتساوية، إما بالفوز أو التعادل.

شهرة وصور

وأشار عبد الغني إلى أن جمهور الإمارات مولع باللاعب محمد صلاح، وبتشجيع ليفربول، ولذلك عندما أقوم بزيارة أحد مراكز التسوق الكبيرة، أجدهم يحيطون بي لأخذهم صوراً تذكارية على الرغم من سابق معرفتهم بأنني لست اللاعب الذي يقصُدونه وهم أيضاً أدرى بذلك، لكنهم يفضلون أخذ الصور التذكارية كونها نوعاً من الهواية والاحتفاظ بها في أجهزتهم الرقمية ظناً منهم أنها تذكرهم باللاعب صلاح، الذي يحظى بشعبية جارف على مستوى دول العالم والشرق الأوسط على وجه الخصوص، متمنياً له التتويج بجائزة الكرة الذهبية في قادم المواسم.

تجارب محلية

عبد الغني الذي سبق له ارتداء شعار اتحاد كلباء خلال مباريات دوري الخليج العربي في الموسم السابق، ومن بعده دبا الحصن والآن يُوجد مع النواخذة، وصف مستوى الكرة في الإمارات بالمتطور مع وجود لاعبين يتمتعون بقدر كبير من المهارة من المواطنين والأجانب، مشيراً إلى أنه تجربته مع نمور كلباء لم تستمر طويلاً، وقال: لذلك كان قرار إدارة النادي إعارتي إلى دبا الحصن، والذي تفجرت فيه موهبتي وقدمت معهم أفضل العروض، وذلك برفقة المدرب المصري الحالي فتحي سليم، الذي عرف كيف يفجر موهبتي وعند وصولي إلى دبا الحصن كان حينها الفريق يمتلك 5 نقاط، ومع مرور الجولات بات الحصن منافساً في آخر جولة على الصعود أمام حتا، ووصل رصيدنا إلى 31 نقطة، لكننا لم نتمكن من الصعود.

وفي ما يتعلق بموقف النواخذة حالياً من الصعود إلى دوري الخليج العربي، أشار عبد الغني إلى أن دبا، سيتمسك بكل الحظوظ، ولن يرمي المنديل وسنقاتل من أجل حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى دوري الخليج العربي على الرغم من صعوبة المهمة، لكننا سنعمل ما بوسعنا من أجل العودة من جديد إلى دوري الكبار.

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