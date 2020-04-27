الجزيرة الحمراء يطبق تدريبات المدارس عن بعد

المصدر: (متابعة – محمد فضل )

عقد مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء اجتماعه الأول عن بعد، عبر الاتصال المرئي، برئاسة محمد حميدان الزعابي رئيس مجلس الإدارة، ووجود جميع أعضاء المجلس، وتمت مناقشة المستجدات الحالية على الساحة الرياضية، التي أحدثها فيروس «كورونا» وتأثيره على الموسم الكروي 2019-2020.

وشكّل الاجتماع لجنة طوارئ، برئاسة رحمة الشامسي نائب الرئيس، وعدد من الأعضاء لمتابعة مستجدات انتشار مرض «كورونا» ووضع خُطة للتعامل معه، ومناقشة متطلبات الموسم المقبل في انتظار ما سيسفر من قرارات جديدة، بشأن استئناف النشاط الرياضي من عدمه عقب القضاء على فيروس «كورونا».

وأشاد المجلس بفكرة التدريب عن بعد للاعبي مدرسة الكرة كونه أول ناد يقوم بهذه الفكرة، بعد أن طبقتها وزارة التربية عن التعليم، وأقيمت تدريبات عدة للاعبي مدرسة الكرة عن بعد، منذ بداية التوقف وقد تجاوب عدد كبير من اللاعبين المنتسبين للنادي لهذه الفكرة التي لاقت الرضاء والقبول، من قبل أولياء الأمور، ولم يناقش الاجتماع فكرة عودة الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات دوري الدرجة الأولى، كما أشيع مؤخراً بعد انسحابه من المسابقة قبل مواسم عدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز