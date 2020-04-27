مارادونا يتذكر الطفل «علي» المثال بالشجاعة في الفجيرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أعاد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا نشر فيديو لقائه الطفل الكازاخي علي تورغانبيكوف المولود من دون ساقين، وكتب مارادونا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: يصادف اليوم سنتان منذ اليوم الذي التقيت فيه صديقي علي وأسرته، كان في تدريب الفجيرة، أردت أن أتذكره لأنه مثال حقيقي على الشجاعة والتحسن، أرسل لك عناقاً.

وكان مارادونا حقق حلم الطفل علي الذي عبر عن رغبته في لقائه، فقام بدعوته حينها إلى الفجيرة عندما كان مدرباً لفريق "«الذئاب» في 2018 وشاركه اللعب، كما قام بتدريبه على ضرب الكرة بالرأس. ووجدت اللفتة الإنسانية لمارادونا صدى واسعاً في العالم حينها ورحب العديد من نجوم العالم بلقاء الطفل مثل ميسي ومحمد صلاح ، وبنزيمة،ورونالدو الذي التقى علي في مجمع ند الشبا في ديسمبر الماضي.

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