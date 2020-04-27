4 مدربين من قائمة العشرين على رادار «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

تقلصت دائرة الترشيحات لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول إلى 4 مدربين، من ضمن القائمة التي اشتملت على أسماء 20 مدرباً في البداية، والمدربون الأربعة هم الكرواتي زلاتكو ومواطنه زوران والروماني كوزمين والمدرب الوطني مهدي علي، ولا تتعجل لجنة المنتخبات في التفاوض النهائي مع أحدهم خلال الفترة الحالية انتظاراً لما يسفر عنه الوضع الصحي بشكل عام، وإن كانت انتهت من مرحلة جس النبض معهم، وجميعهم أبدى الاستعداد لتولي المهمة وقيادة «الأبيض».

ويأتي ترشيح الرباعي لمعرفته الكبيرة بكرة الإمارات ومستوى اللاعبين، حيث إن ضيق الوقت يتطلب التعاقد مع مدرب يملك الخبرة في التعامل مع الكرة الإماراتية ولاعبيها، ولن تتعجل لجنة المنتخبات في التعاقد، وخاصة أن الرؤية لا تزال ضبابية ولم تتضح مواعيد إقامة مباريات التصفيات خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر لجنة المنتخبات قرار الاتحاد الدولي «فيفا» النهائي بشأن مصير أيام «فيفا داي» بعد أن تردد خلال الفترة الماضية أن هناك احتمالات لإلغاء تلك الأيام من روزنامة الاتحاد الدولي في الفترة المقبلة لضيق الوقت، وهو ما يضع اتحاد الكرة في موقف صعب، من ناحية إعداد وتجهيز المنتخب، مع أهمية التعاقد مع مدرب يملك الخبرة بكرة الإمارات، في ظل تلك الظروف، وتأمل لجنة المنتخبات استقرار الحالة الصحية بالعالم من أجل إتاحة الفرصة للاتحاد الدولي لوضع رزنامة جيدة تتيح للاتحادات الأهلية إعداد منتخباتها للمنافسات، وفي هذه الحلة يمكن أن تختلف ترشيحات لجنة المنتخبات بالنسبة للتعاقد مع المدربين، حيث تطمح إلى مدرب يمكث فترة طويلة في تدريب «الأبيض» من أجل إعداده بشكل متميز لاجتياز تصفيات مونديال 2026.

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